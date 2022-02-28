В Токмаке шли бои с оккупантами в военной форме ВСУ

В Токмаке шли бои с оккупантами в военной форме ВСУ

Оккупанты украли форму ВСУ и прорвались в город.

В Токмаке Запорожской области состоялся бой с оккупантами, укравшими форму ВСУ с одного захваченного состава области.

Об этом сообщает Запорожская военная администрация.

В ночь на 28 февраля в городе Токмак (Запорожская область) шли мощные бои.

Во время противостояния в населенном пункте противник понес очень большие потери в личном составе и отошел на южную окраину Токмака. В городе сейчас работают вражеские разведдозоры.

ВСУ системно борется с немногочисленными диверсионно-разведывательными группами по 3-5 человек. Они одеты в украинскую военную форму, но под ней носят бронежилеты русской армии.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: