В ЦПД рассказали, где Умеров и чем он занят

Рустем Умеров

Дополнено новыми материалами

Распространенная в зарубежных СМИ информация о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы уехал из страны и отказывается возвращаться, является дезинформацией и не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

«Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. На сегодня он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины», — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Как пишет ЦПД, руководство государства поддерживает постоянный рабочий контакт с секретарем СНБО. Рустем Умеров выполняет все поставленные задачи и продолжает работу по ключевым вопросам безопасности, обороны и гуманитарной политики.

В Офисе президента также прокомментировали эту новость: «Это фейк».

Напомним, в соцсетях и медиа набирает оборотов коррупционный скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем. Детали этой истории обнародовала журналистка, заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко. Она утверждает, что больше года добивалась отмены контракта между Министерством обороны и компанией «Миликон», которую связывают с Тимуром Миндичем.

Секретарь СНБО Рустем Умеров прокомментировал распространенную в медиа информацию о якобы влиянии бизнесмена Тимура Миндича на работу Минобороны. Он отметил, что в должности министра (министр обороны Украины с 6 сентября 2023-го по 17 июля 2025 года — ред.) регулярно встречался с производителями, поставщиками техники и вооружения, а также лоббистами, что является обычной практикой для обсуждения контрактов и вопросов оборонной промышленности.