Украина
554
В Украине надвигаются дожди и шквалы ветра: прогноз на 24 октября

В пятницу в большинстве областей Украины ожидается дождь и сильный ветер.

Анастасия Павленко
Погода испортится

Погода испортится / © Pixabay

Сегодня в Украине будет облачно, местами ожидаются дожди с грозами. Ветер юго-восточный, будет двигаться со скоростью 7-12 м/с.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

На Правобережье умеренные, а на Закарпатье, Прикарпатье, Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами пройдут значительные дожди.

«В большинстве южных областей днем местами грозы. На остальной территории преимущественно без осадков. По всей территории Украины ощутимо потеплеет, хотя ветер будет холодным», — говорится в сообщении.

В восточных и Сумской областях в дневные часы температура будет составлять +11…16°С, в южной части столбики термометров достигнут +19°С. В то же время на высокогорье Карпат дождь, температура днем +4…9°С.

В Киеве облачно, без осадков, днем дождь. Температура по Киевской области днем +11…16°С, в столице ночью +13…15°С. Днем в Киеве и области порывы ветра 15-20 м/с — I уровень опасности, желтый.

Ранее синоптики сообщали, что в Украине с 22 октября изменятся погодные условия.

554
