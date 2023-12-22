В Украине распространяется COVID-19: сколько людей умерло

Медики прогнозируют, что до конца года количество заболевших коронавирусной инфекцией будет расти.

За последнюю неделю в Украине зарегистрировано 156 166 случаев заболевания ОРВИ, гриппа и COVID-19, большинство больных – дети до 17 лет. На лечение в медучреждения попал 4 841 украинец.

Такой статистикой поделились на сайте Минздрава.

В ведомстве по здравоохранению уточнили, что было зарегистрировано 10 419 случаев заболевания COVID-19, из которых 60 летальных, среди пациентов старше 30 лет. От осложнений гриппа в стране умерли два человека. В обоих случаях пациенты не были вакцинированы против гриппа и COVID-19.

“До конца года мы будем наблюдать рост заболеваемости COVID-19 с постепенной стабилизацией, и начиная с января будет расти заболеваемость гриппом. Такая ситуация во время эпидсезона в Украине наблюдается третий год подряд, когда два респираторных патогена циркулируют вместе”, — отметил замминистра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По информации Минздрава, с 2 октября по 17 декабря в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,5 млн человек.

В ведомстве напомнили, что прививки против COVID-19 — безвозмездные для населения. Вакцинироваться можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись своего семейного врача.

Медики используют вакцины Janssen (производитель Johnson&Johnson) и Comirnaty (производитель Pfizer). Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста (производитель Pfizer – вакцина Comirnaty для детей). На уровне страны имеется 2,5 млн. доз вакцин.

Напомним, ранее эксперт рассказала об особенностях борьбы с "Омикроном", который уже второй год не покидает Украину.

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