В Україні поширюється COVID-19: скільки людей померло

Медики прогнозують, що до кінця року кількість хворих на коронавірусну інфекцію буде зростати.

За останній тиждень в Україні зареєстровано 156 166 випадків захворювання ГРВІ, грипу та COVID-19, більшість хворих - діти віком до 17 років. На лікування до медзакладів потрапив 4 841 українець.

Такою статистикою поділилися на сайті МОЗ.

У відомстві з охорони здоров’я уточнили, що було зареєстровано 10 419 випадків захворювання на COVID-19, з яких 60 — летальних, серед пацієнтів віком понад 30 років. Від ускладнень грипу в країні померли двоє людей. В обох випадках пацієнти не були вакциновані проти грипу та COVID-19.

“До кінця року ми будемо спостерігати зростання захворюваності на COVID-19 з поступовою стабілізацією, і починаючи з січня зростатиме захворюваність на грип. Така ситуація під час епідсезону в Україні спостерігається третій рік поспіль, коли два респіраторних патогени циркулюють разом”, - зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За інформацією МОЗ, від 2 жовтня до 17 грудня в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,5 млн осіб.

У відомстві нагадали, що щеплення проти COVID-19 — безкоштовні для населення. Вакцинуватися можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря.

Медики використовують вакцини Janssen (виробник Johnson&Johnson) та Comirnaty (виробник Pfizer). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer — вакцина Comirnaty для дітей). На рівні країни є 2,5 млн доз вакцин.

Нагадаємо, раніше експертка розповіла про особливості боротьби з "Омікроном", який вже другий рік не полишає Україну.

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