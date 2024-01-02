В Украину вернули 18-летнего Александра после российской депортации

В Украину возвращен еще один депортированный юноша.

Эта история началась в апреле 2022 года. 17-летний Александр в составе группы, где насчитывался 31 ребенок, был вывезен из временно оккупированного Мариуполя под Москву. Подавляющее большинство детей из группы были сиротами или лишенными родительской опеки.

Об этом рассказывает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В канун Нового года в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции обратился общественный деятель, который занимается возвращением детей.

"И вот новая маленькая победа. Сейчас Александр уже в Киеве. Он пятый из этой группы, кого удалось вернуть. За почти два года на чужбине достиг совершеннолетия, но все это время очень хотел вернуться", — говорят в Министерстве.

Там напоминают: если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию РФ, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по номеру: (050) 562-03-13. Также можно позвонить по горячей линии Национального информационного бюро 16-48.

Напомним, ранее Украина вернула еще троих детей с временно оккупированных территорий – дети уже находятся в безопасности, их ждет восстановление и возвращение к нормальной жизни. Среди возвращенных детей – 8-летний мальчик и двое 18-летних братьев.

Читайте также: