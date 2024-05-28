В "Укрэнерго" сообщили, ожидать ли отключения света 29 мая

Об изменениях ситуации в энергосистеме "Укрэнерго" уведомит дополнительно.
29 мая отключения электроэнергии не прогнозируют.
Об этом сообщили в "Укрэнерго" 28 мая.
В "Укрэнерго" заявили, что на среду, 29 мая, отключения электроэнергии не ожидаются.
В "Укрэнерго" отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме "о применении мер ограничения потребления" будут сообщать дополнительно.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что в Украине вводят почасовые отключения света, а также назвал ряд факторов, от которых зависит, долго ли будут предпринимать такие шаги.
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