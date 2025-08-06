В ВСУ хотят готовить подростков к войне с 14 лет: подробности

ВСУ / © ТСН.ua

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В 28-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины выступили за начало военной подготовки подростков уже с 14 лет. Военные считают, что такая инициатива актуальна в условиях полномасштабной войны и будет способствовать формированию у молодежи базовых знаний по обороне.

Об этом заявил начальник отделения рекрутинга Денис Швыдкий в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, еще в советское время ученики старших классов имели базовую военную подготовку, и сегодня такая система должна быть обновлена и масштабирована.

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«Это очень эффективно и очень нужно в настоящее время. Программы нужно выполнять, и они оставят в памяти ребят конкретные навыки. Они начнут понимать, зачем это, как это нужно делать», — заметил военный.

Он подчеркнул, что в условиях войны украинское общество должно быстрее осознавать потребность в обороне. Швыдкий привел примеры из истории, в частности, мобилизацию юношей в годы Второй мировой войны, а также последние шаги ряда европейских стран по мобилизационной готовности.

«Швейцария, которая 200 лет была нейтральной, уже готовится к мобилизации. У нас война. И обществу нужно включаться больше», — добавил представитель ВСУ.

В 28-й ОМБр считают, что ранняя подготовка не только повысит обороноспособность, но позволит молодежи лучше понять суть национального сопротивления.

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Напомним, министерство образования и науки Украины обновляет подходы к школьному образованию: с 2027 года предмет «Защита Украины» станет обязательным для всех учащихся старших классов. Содержание курса адаптируют к актуальным вызовам и потребностям государства в безопасности.

Основная цель — научить школьников действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, защищать себя, распознавать дезинформацию и формировать устойчивую гражданскую позицию. Программа уже включает в себя медицинскую помощь, управление дронами, цифровую безопасность и поведение в условиях угроз.

Это не факультатив, а полноценная составляющая образования. Предусмотрены два часа предмета еженедельно. Также модернизируют оборудование и условия: до сентября 2027 года МОН планирует привлечь к обучению всех учащихся 10–11 классов, для чего нужно открыть еще около 500 учебных центров.