В ВСУ рассказали о роботах, которые используются на линии фронта

Украинские военные на линии фронта применяют против российских захватчиков сотни наземных роботизированных комплексов.

Об этом заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Вадим Сухаревский сказал журналистам, передает УНИАН.

Он рассказал, что на сегодняшний день сформулирована четкая стандартизация наземных дронов, которые введены в штатные подразделения наземных роботизированных комплексов вместе с подразделениями беспилотников.

"Мы сейчас не говорим о том, что мы через месяц обеспечим все Вооруженные силы Украины на 100% наземными дронами. Есть ряд причин. И первая из них, что людей надо научить, нужно сформировать эффективную тактику применения этих дронов. Она уже нарабатывается, поэтому что есть много подразделений, которые являются передовыми в настоящем моменте", — заявил он.

Он заявил, что такая тактика уже нарабатывается, потому что есть много подразделений, передовых в этом моменте.

"И эта тактика анализируется. Я думаю, что до конца 2024 года мы увидим реальную системную работу наземных роботизированных комплексов, в том числе", — подчеркнул Сухаревский.

Кроме того, Сухаревский отметил, что на фронте украинские защитники уже используют сотни роботизированных комплексов.

"Их классификация четкая: это огневая поддержка, логистика, минирование, камикадзе, и есть широкий спектр применения. Сейчас наша основная задача как Генерального штаба и производителей — это масштабировать и наращивать качество", — сказал Сухаревский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине тестируют универсальный боевой труд.

Кроме того, мы ранее информировали, что известно о новых наземных роботах армии РФ.

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