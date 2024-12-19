Вернуться из СОЧ можно через "Армия+": в Генштабе сообщили детали

Заполнение рапорта занимает около пяти минут, с помощью подсказок военнослужащий указывает данные, а также может добавить сразу рекомендательное письмо, чтобы воспользоваться им для изменения места службы.

В "Армии+" запустили сервис, в котором военный может сообщить о намерении вернуться на службу после СОЧ, а также перевестись в другое подразделение.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Заполнение рапорта занимает около пяти минут. С помощью подсказок военнослужащий указывает данные, а также может добавить сразу рекомендательное письмо, чтобы воспользоваться им для изменения места службы.

"О каждом этапе возвращения на службу военные получат уведомления с объяснениями дальнейших действий. А после возобновления на службе возможно перевестись в другую часть по рекомендательному письму от нее", — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Главное управление Военной службы правопорядка получает и подтверждает данные в рапорте.

У военнослужащего 24 часа, чтобы прибыть в отдел ВСП, который он избрал, где оформят документы, сделают предписание и помогут безопасно добраться до одной из 17 воинских частей из утвержденного списка.

"Мы создали простой, прозрачный и быстрый способ вернуться на службу после самовольного ухода из части; а для командиров частей — получить мотивированных военных. Важно, что по возвращении на службу военные смогут выбрать и перевестись в то заинтересованное в них подразделение", — отметила. заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

У командира части 72 часа, чтобы восстановить денежные выплаты и социальные гарантии.

После восстановления на службе из резервной части военные смогут перевестись в другое подразделение по рекомендательному письму, предоставив рапорт в "Армии+".

Если военнослужащие не в первый раз в СОЧ, подать рапорт на возвращение на службу они смогут до 31 декабря 2024 года. Для тех, кто в первый раз, таких ограничений нет.

Напомним, в приложении "Армия+" с 15 ноября заработала функция подачи рапорта на смену места службы. Процесс очень удобен и занимает всего около 15 минут.

Сбежал? Не волнуйся, возвращайся! За СЗЧ и дезертирство теперь ничего не будет?

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