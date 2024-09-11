Визит Блинкена и Лемми в Киев: о чем попросил Зеленский

Приезд высокопоставленных чиновников США и Великобритании украинский президент назвал важным сигналом устойчивой и сильной поддержки Украины со стороны ведущих партнеров.

Во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и глава МИД Британии Дэвида Лемми президент Владимир Зеленский отметил важность для Украины как можно быстрее получить разрешение на применение дальнобойного оружия, предоставленного США и другими партнерами.

Об этом идет речь на сайте украинского президента.

Личное участие высокопоставленных чиновников США и Великобритании в четвертом саммите международной Крымской платформы Владимир Зеленский назвал важным сигналом устойчивой и сильной поддержки Украины со стороны ведущих партнеров.

"Обе ваши страны являются лидерами по поддержке Украины с самого начала полномасштабной войны", — сказал он, обращаясь к Блинкену и Лемми.

В ходе встречи также обсудили перспективы сотрудничества в сфере ОПК в рамках подписанных двусторонних договоров безопасности. Президент Зеленский отметил, что упор должен быть на совместном производстве на территории Украины.

Украинский лидер поблагодарил за санкционное давление на государство-агрессора и страны, которые оказывают ему поддержку. В частности, речь шла об американских и британских санкциях против Ирана в связи с поставками баллистических ракет России.

Отдельное внимание во время встречи уделили подготовке ко второму Саммиту, который является очень важной площадкой для восстановления справедливого мира для Украины.

Стороны также обсудили предстоящие контакты между лидерами государств в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая состоится в этом месяце.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с Президентом США Джо Байденом на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. В ходе этой встречи украинский лидер намерен презентовать так называемый "план победы".

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