Візит Блінкена і Леммі до Києва: про що попросив Зеленський

Приїзд високопосадовців США та Великої Британії український президент назвав важливим сигналом стійкої та сильної підтримки України з боку провідних партнерів.

Під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена та очільника МЗС Британії Девіда Леммі президент Володимир Зеленський наголосив на важливості для України якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, наданої США та іншими партнерами.

Про це йдеться на сайті українського президента.

Особисту участь високопосадовців США та Великої Британії в четвертому саміті міжнародної Кримської платформи Володимир Зеленський назвав важливим сигналом стійкої та сильної підтримки України з боку провідних партнерів.

“Обидві ваші країни є лідерами з підтримки України від самого початку повномасштабної війни”, – сказав він, звертаючись до Блінкена та Леммі.

Під час зустрічі також обговорили перспективи співпраці у сфері ОПК в межах підписаних двосторонніх безпекових угод. Президент Зеленський зазначив, що акцент має бути на спільному виробництві на території України.

Український лідер подякував за санкційний тиск на державу-агресорку та країни, які надають їй підтримку. Зокрема, йшлося про американські та британські санкції проти Ірану у зв’язку з постачанням Росії балістичних ракет.

Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці до другого саміту, який є дуже важливим майданчиком для відновлення справедливого миру для України.

Сторони також обговорили майбутні контакти між лідерами держав у межах сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка відбудеться цього місяця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Джо Байденом на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні. Під час цієї зустрічі український лідер має намір презентувати так званий "план перемоги".

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