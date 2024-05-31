Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы: горит российский порт Кавказ

Тревожная ночь продолжается в Крыму
В ночь на 31 мая 2024 года во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы со ссылкой на местных жителей.
В частности, сообщается о взрывах в Керчи.
Добавим, что оккупанты традиционно временно, как они делают в подобных случаях, перекрыли мост через Керченский пролив.
Предварительно, взрывы в Крыму прогремели из-за "неизвестных беспилотников".
Позже в керченских чатах сообщили, что горит порт Кавказ, находящийся в Краснодарском крае РФ.
Возможно, взрывы оттуда слышались в городе.
Очевидцы сообщили, что слышали 8-10 взрывов.
В Керченском порту звучит тревога, требующая покинуть порт.
Напомним, бойцы ГУР Минобороны Украины не просто поразили, а уничтожили два российских катера "Тунец" во время операции в Крыму. Оккупанты использовали эти суда для перевозки личного состава, боеприпасов, для разведки и борьбы с украинскими дронами.
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