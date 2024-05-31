Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы: горит российский порт Кавказ

В ночь на 31 мая 2024 года во временно оккупированном Крыму раздались взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы со ссылкой на местных жителей.

В частности, сообщается о взрывах в Керчи.

Добавим, что оккупанты традиционно временно, как они делают в подобных случаях, перекрыли мост через Керченский пролив.

Предварительно, взрывы в Крыму прогремели из-за "неизвестных беспилотников".

Позже в керченских чатах сообщили, что горит порт Кавказ, находящийся в Краснодарском крае РФ.

Возможно, взрывы оттуда слышались в городе.

Очевидцы сообщили, что слышали 8-10 взрывов.

В Керченском порту звучит тревога, требующая покинуть порт.

Напомним, бойцы ГУР Минобороны Украины не просто поразили, а уничтожили два российских катера "Тунец" во время операции в Крыму. Оккупанты использовали эти суда для перевозки личного состава, боеприпасов, для разведки и борьбы с украинскими дронами.

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