У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: горить російський порт Кавказ

У ніч проти 31 травня 2024 року в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали з посиланням на місцевих жителів.

Зокрема, повідомляється про вибухи у Керчі.

Додамо, що окупанти традиційно тимчасово, як вони роблять у подібних випадках, перекрили міст через Керченську протоку.

Попередньо, вибухи у Криму пролунали через "невідомі безпілотники".

Пізніше у керченських чатах повідомили, що горить порт Кавказ, що у Краснодарському краї РФ.

Можливо, вибухи звідти було чути у місті.

Очевидці повідомили, що чули 8-10 вибухів.

У Керченському порту звучить тривога, вимагають залишити порт.

Нагадаємо, бійці ГУР Міноборони України не просто уразили, а знищили два російських катери "Тунець" під час операції в Криму. Окупанти використовували ці судна для перевезення особового складу, боєприпасів, для розвідки і боротьби з українськими дронами.

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