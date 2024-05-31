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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: горить російський порт Кавказ

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: горить російський порт Кавказ

Росіяни перекрили міст через Керченську протоку / Фото: Associated Press

Тривожна ніч триває у Криму

У ніч проти 31 травня 2024 року в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали з посиланням на місцевих жителів.

Зокрема, повідомляється про вибухи у Керчі. 

Додамо, що окупанти традиційно тимчасово, як вони роблять у подібних випадках, перекрили міст через Керченську протоку. 

Попередньо, вибухи у Криму пролунали через "невідомі безпілотники". 

Пізніше у керченських чатах повідомили, що горить порт Кавказ, що у Краснодарському краї РФ. 

Можливо, вибухи звідти було чути у місті.

Очевидці повідомили, що чули 8-10 вибухів. 

У Керченському порту звучить тривога, вимагають залишити порт. 

Нагадаємо, бійці ГУР Міноборони України не просто уразили, а знищили два російських катери "Тунець" під час операції в Криму. Окупанти використовували ці судна для перевезення особового складу, боєприпасів, для розвідки і боротьби з українськими дронами.

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