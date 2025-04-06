Воздушные силы сообщили, куда этой ночью РФ ударила всей баллистикой

Ракетный удар. / © ТСН.ua

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Этой ночью российские войска запустили по Украине шесть баллистических ракет. Одну удалось сбить. Остальные атаковали Киев и область.

Об этом рассказал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

"Балистические ракеты, которых было собственно шесть, удалось уничтожить только одну. Остальные есть, к сожалению, попадания, это Киевская область", - сказал он.

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По словам Игната, "Калибры" и ракеты Х-101 были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в количестве 12 крылатых ракет.

"Таким образом не достигли они своих целей и не нанесли того ущерба, который могли бы нанести", - добавил военный.

Напомним, Юрий Игнат рассказал, что Россия сменила тактику ракетных ударов. Сейчас Украине сложнее сбивать "Кинжалы" и "Искандеры".

Дата публикации 21:53, 04.04.25 Количество просмотров 100 Сейчас! Взрыв в Кривом Роге сегодня – прилет баллистики! Первые подробности удара!