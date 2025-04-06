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- Украина
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Воздушные силы сообщили, куда этой ночью РФ ударила всей баллистикой
Силы ПВО сбили этой ночью только одну ракету.
Этой ночью российские войска запустили по Украине шесть баллистических ракет. Одну удалось сбить. Остальные атаковали Киев и область.
Об этом рассказал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.
"Балистические ракеты, которых было собственно шесть, удалось уничтожить только одну. Остальные есть, к сожалению, попадания, это Киевская область", - сказал он.
По словам Игната, "Калибры" и ракеты Х-101 были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в количестве 12 крылатых ракет.
"Таким образом не достигли они своих целей и не нанесли того ущерба, который могли бы нанести", - добавил военный.
Напомним, Юрий Игнат рассказал, что Россия сменила тактику ракетных ударов. Сейчас Украине сложнее сбивать "Кинжалы" и "Искандеры".