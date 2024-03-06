Возможно ли провести выборы в "Дії": нардеп объяснил важные детали

Только незначительное количество украинцев поддерживают проведение выборов президента в приложении "Дії".

Об этом в интервью "Униану" рассказал нардеп из фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по административно-территориальному устройству в Верховной Раде Виталий Безгин.

“Из социологии, которую я видел, что очень небольшая часть общества поддерживает выборы в "Дії". И скажу свою субъективную точку зрения: "Евровидение" победило выборы в "Дії" (приложение "Дія" "упало" во время голосования в национальном отборе, — ред.). Думаю, что единственный вариант, о котором можно было бы говорить – это применение технологии (самой "Дії" или подобной) для наших переселенцев за границей. Ведь это будет гигантский вызов – голосование в консульских учреждениях не покроет потребность проголосовать такого огромного количества избирателей, миллионов людей. Однако кейс с "Евровидением" задал большие вопросы”, — рассказал Виталий Безгин.

Он также добавил, что история с "Евровидением" показала, что такое голосование является дискриминационным.

"Получается, если нет смартфона, то государство ограничивает право выбора… Поэтому я не думаю что это — реалистичный сценарий", — подчеркнул народный депутат.

Напомним, что в стране началось бета-тестирование образовательных документов в Дії — Федоров рассказал детали.

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