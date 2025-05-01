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- Украина
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Враг ночью нанес удар по промышленности Сумщины
Погибших или раненых нет.
В ночь на 1 мая вражеские БпЛА атаковали Сумщину, в результате чего был поврежден объект промышленности.
Об этом сообщил секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.
«Снова враг атаковал Сумщину. Раздалось примерно восемь взрывов в одном из старостинских округов», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибших или раненых нет.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки ударных беспилотников в Одессу в ночь на 1 мая погибли два человека .
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками .