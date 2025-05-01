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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Враг ночью нанес удар по промышленности Сумщины

Погибших или раненых нет.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг атаковал Сумщину

Враг атаковал Сумщину / © reuters.com

В ночь на 1 мая вражеские БпЛА атаковали Сумщину, в результате чего был поврежден объект промышленности.

Об этом сообщил секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.

«Снова враг атаковал Сумщину. Раздалось примерно восемь взрывов в одном из старостинских округов», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших или раненых нет.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки ударных беспилотников в Одессу в ночь на 1 мая погибли два человека .

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками .

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