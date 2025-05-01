Ворог вночі завдав удару по промисловості Сумщини

Ворог атакував Сумщину / © reuters.com

Реклама

В ніч проти 1 травня ворожі БпЛА атакували Сумщину, внаслідок чого був пошкоджений обʼєкт промисловості.

Про це повідомив секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

«Знову ворог атакував Сумщину. Пролунало приблизно вісім вибухів в одному зі старостинських округів», — йдеться у повідомленні.

Реклама

За попередньою інформацією, загиблих або поранених немає.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованої атаки ударних безпілотників на Одесу в ніч проти 1 травня загинуло двоє людей.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.