Вражеские беспилотники атакуют Украину: карта тревог

БпЛА двигаются в разных направлениях и могут менять курс.

Российские захватчики в ночь на 10 марта запустили несколько групп беспилотников-камикадзе для атаки на территорию Украины.

Также читайте Из-за атаки БпЛА в Николаевской области возможны отключения света

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

В ВС сообщили, что вражеские беспилотники находятся в Кировоградской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях.

Вражеские беспилотники двигаются в разных направлениях и могут менять курс.

Позже мониторинговые каналы сообщили об успешной работе ПВО в Киевской области. Также указывается, что вражеские БПЛА находятся в Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в винте ветряной мельницы застряли обломки российского беспилотника.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине был "прилет": куда попали кафиры.

Читайте также: