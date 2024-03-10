Вражеские беспилотники атакуют Украину: карта тревог

БпЛА двигаются в разных направлениях и могут менять курс.
Российские захватчики в ночь на 10 марта запустили несколько групп беспилотников-камикадзе для атаки на территорию Украины.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
В ВС сообщили, что вражеские беспилотники находятся в Кировоградской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях.
Вражеские беспилотники двигаются в разных направлениях и могут менять курс.
Позже мониторинговые каналы сообщили об успешной работе ПВО в Киевской области. Также указывается, что вражеские БПЛА находятся в Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях.
Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в винте ветряной мельницы застряли обломки российского беспилотника.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине был "прилет": куда попали кафиры.
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