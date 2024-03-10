Ворожі безпілотники атакують Україну: мапа тривог

БпЛА рухаються і різних напрямках та можуть змінювати курс.
Російські загарбники в ніч проти 10 березня запустили декілька груп безпілотників-камікадзе для атаки на територію України.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
У ПС повідомили, що ворожі безпілотники перебувають у Кіровоградський, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській областях.
Ворожі безпілотники рухаються і різних напрямках та можуть змінювати курс.
Пізніше моніторингові канали повідомили про успішну роботу ППО на Київщині. Також вказується, що ворожі БпЛА знаходяться у Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині у гвинті вітряка застрягли уламки російського безпілотника.
Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині був "приліт": куди влучили окупанти.
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