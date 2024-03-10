Ворожі безпілотники атакують Україну: мапа тривог

БпЛА рухаються і різних напрямках та можуть змінювати курс.

Російські загарбники в ніч проти 10 березня запустили декілька груп безпілотників-камікадзе для атаки на територію України.

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Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У ПС повідомили, що ворожі безпілотники перебувають у Кіровоградський, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській областях.

Ворожі безпілотники рухаються і різних напрямках та можуть змінювати курс.

Пізніше моніторингові канали повідомили про успішну роботу ППО на Київщині. Також вказується, що ворожі БпЛА знаходяться у Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині у гвинті вітряка застрягли уламки російського безпілотника.

Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині був "приліт": куди влучили окупанти.

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