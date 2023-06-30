ВСУ готовят плацдарм для наступательных действий на Бахмутском направлении

Украинские военные готовят плацдарм для дальнейших наступательных действий на Бахмутском направлении. ВСУ вытесняют противника с занятых им позиций.

Об этом рассказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отмечает, что Бахмутское направление остается одним из самых трудных.

"Лобовые штурмы ВСУ не используют, то, как это делали "вагнеровцы", когда пытались захватить город. Если посмотреть на карту, украинские войска атакуют с севера и юга у Бахмута, есть продвижение — до полутора километров", — отметил Гетман. по направлениям наших наступательных действий это, в частности, Бахмутское направление.

Пока перед украинскими военными стоит задача взять Бахмут в оперативное окружение.

"Тогда у тех войск, которые там находятся, что пришли на смену "вагнеровцам", будет немного вариантов дальнейших действий: либо выходить из города, либо сдаваться в плен, потому что в противном случае они будут окружены и уничтожены", — акцентировал Гетьман.

Украинские военные смогли перехватить инициативу в Бахмутском направлении.

"Планируя наши наступательные действия, учитывалось сопротивление врага, наличие тех фортификационных сооружений, которые россияне там построили. Поэтому, в принципе, все ожидаемо и продвижение неизбежно", — считает Гетьман.

Добавим, Вооруженные силы Украины перехватили стратегическую инициативу и наступают по всем направлениям. В частности, на востоке находится продвижение вокруг Бахмута Донецкой области.

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