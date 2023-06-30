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ЗСУ готують плацдарм для наступальних дій на Бахмутському напрямку

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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ЗСУ готують плацдарм для наступальних дій на Бахмутському напрямку

Українські військові готують плацдарм для подальших наступальних дій на Бахмутському напрямку / Фото: Associated Press

Бахмутський напрямок залишається одним із найважчих.

Українські військові готують плацдарм для подальших наступальних дій на Бахмутському напрямку. ЗСУ витісняють противника із зайнятих ним позицій.

Про це розповів військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він наголошує, що Бахмутський напрямок залишається одним із найважчих.

"Лобові штурми ЗСУ не використовують, те, як це робили “вагнерівці”, коли намагалися захопити місто. Якщо подивитися на карту, українські війська атакують із півночі та півдня біля Бахмута, є просування — до півтора кілометра”, — зазначив Гетьман. “Один із напрямків наших наступальних дій це, зокрема, Бахмутський напрямок.

Наразі перед українськими військовими стоїть завдання взяти Бахмут в оперативне оточення. 

"Тоді в тих військ, які там перебувають, що прийшли на зміну “вагнерівцям”, буде небагато варіантів подальших дій: або виходити з міста, або здаватися в полон, бо в іншому разі їх буде оточено і знищено”, — акцентував Гетьман.

Українські військові змогли перехопити ініціативу на Бахмутському напрямку.

"Плануючи наші наступальні дії, враховувався опір ворога, наявність тих фортифікаційних споруд, які росіяни там побудували. Тому, в принципі, все очікувано і просування неминуче”, — вважає Гетьман. 

Додамо, Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу і наступають по всіх напрямках. Зокрема, на сході є просування навколо Бахмута Донецької області.

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Дата публікації
Перегляди
825
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