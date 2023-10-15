ВСУ получили новые образцы военной техники

Речь идет о вертолете ВО 105 Е-4 и мотоцикле KTM 450 ЭХС.

На вооружение Министерства обороны Украины приняты новые образцы военной техники – вертолет и мотоцикл.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По данным Минобороны Украины, на поставки Вооруженных сил Украины прибыли вертолет ВО 105 Е-4 и мотоцикл KTM 450 ЭХС.

Многоцелевой вертолет ПО 105 Е-4, германского производства, используется для наблюдения. Также на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы. А скоростной мотоцикл KTM 450 ЭХС позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности.

Напомним, в Офисе президента утверждают, что у Украины есть разработки собственных ракет с дальностью 750-1000 километров.

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