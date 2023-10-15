ЗСУ отримали нові зразки військової техніки

Йдеться про вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.
На озброєння Міністерства оборони України прийняті нові зразки військової техніки - вертоліт та мотоцикл.
Про це інформує пресслужба оборонного відомства.
За даними Міноборони України, на постачання Збройних Сил України прибули вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.
Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4, німецького виробництва, використовується для спостереження. Також, на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі. А швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості.
Нагадаємо, в Офісі президента стверджують, що в України є розробки власних ракет з дальністю 750-1000 кілометрів.
Читайте також:
- На Закарпатті 20-річний хлопець вбив жінку через відмову у сексі
- Після стрілянини Ізраїль запровадив заборонену зону на кордоні з Ліваном
- Путін бере приклад з Гітлера і проводить магічні ритуали: українська відьма розкрила секрети диктатора