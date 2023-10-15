ЗСУ отримали нові зразки військової техніки

Йдеться про вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.

На озброєння Міністерства оборони України прийняті нові зразки військової техніки - вертоліт та мотоцикл.

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

За даними Міноборони України, на постачання Збройних Сил України прибули вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.

Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4, німецького виробництва, використовується для спостереження. Також, на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі. А швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості.

Нагадаємо, в Офісі президента стверджують, що в України є розробки власних ракет з дальністю 750-1000 кілометрів.

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