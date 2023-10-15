Кулеба прокоментував закиди про "тотальну корумпованість" України і назвав причини

Дмитро Кулеба зауважив, що протягом попередніх півтора роки ми не чули цієї інформаційної хвилі про надзвичайну "корумпованість" України. І на це є дві причини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що розгортання наративу про буцімто тотальну корумпованість України спричинене наближенням моменту ухвалення рішення про відкриття переговорів про вступ країни до Євросоюзу і намаганням певного спектру американського політикуму зруйнувати підтримку України.

Про це міністр розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук в рамках авторського проєкту "Мосейчук+".

"Є дві дуже прості причини, на мою думку. Перша – це наближення рішення про відкриття переговорів про вступ України до ЄС , і друга – це намагання певного спектру американської політики зруйнувати підтримку України аргументом про те, навіщо ви допомагаєте корумпованій країні", - зазначив Кулеба.

Очільник МЗС також зауважив: "якщо ми такі корумповані, чому за півтора року надання фінансової і збройної підтримки аудитори США, які сидять і перевіряють усе це, не знайшли жодного порушення".

"Всі на місцях, усі працюють, держава встояла", - наголосив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба розповів про змову експрезидентів США Білла Клінтона та Росії Бориса Єльцина, коли Україна втратила ядерну зброю.

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