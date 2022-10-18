ВСУ сбили на Херсонщине штурмовик россиян Су-25

Оккупанты понесли потери в своей авиации.
Сегодня, 18 октября, украинские военные сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Пивдень".
"18 октября, около 09:00 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Пивдень" сбит российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.
Контрнаступление ВСУ на Херсон
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области по правому берегу Днепра.
В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.
Эксдепутат Госдумы России Геннадий Гудков считает, что взятие ВСУ Херсона станет переломом в войне и приведет к полному поражению Путина. Российский политолог Андрей Пионтковский не исключает смены власти в РФ после освобождения Херсона.
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