ВСУ сбили на Херсонщине штурмовик россиян Су-25

Оккупанты понесли потери в своей авиации.

Сегодня, 18 октября, украинские военные сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Пивдень".

"18 октября, около 09:00 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Пивдень" сбит российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ на Херсон

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области по правому берегу Днепра.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Эксдепутат Госдумы России Геннадий Гудков считает, что взятие ВСУ Херсона станет переломом в войне и приведет к полному поражению Путина. Российский политолог Андрей Пионтковский не исключает смены власти в РФ после освобождения Херсона.

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