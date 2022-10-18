ЗСУ збили на Херсонщині штурмовик росіян Су-25

Окупанти зазнали втрат у своїй авіації.
Сьогодні, 18 жовтня, українські військові збили на Херсонщині російський штурмовик Су-25.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".
"18 жовтня, близько 09:00 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.
Контрнаступ ЗСУ на Херсон
Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому берегу Дніпра.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.
Ексдепутат Держдуми Росії Геннадій Гудков вважає, що взяття ЗСУ Херсона стане переломом у війні і призведе до повної поразки Путіна. Російський політолог Андрій Піонтковський не виключає зміни влади в РФ після звільнення Херсона.
Читайте також: