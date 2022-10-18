ЗСУ збили на Херсонщині штурмовик росіян Су-25

Сьогодні, 18 жовтня, українські військові збили на Херсонщині російський штурмовик Су-25.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".

"18 жовтня, близько 09:00 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ на Херсон

Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому берегу Дніпра.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Ексдепутат Держдуми Росії Геннадій Гудков вважає, що взяття ЗСУ Херсона стане переломом у війні і призведе до повної поразки Путіна. Російський політолог Андрій Піонтковський не виключає зміни влади в РФ після звільнення Херсона.

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