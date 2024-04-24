Запрет Кабмина пересылать паспорта за границей: что говорят в МИД

Указывается, что порядок работы консульской службы МИД остается без изменений.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на запрет пересылать за границу паспорта мужчин призывного возраста.

В ведомстве уточнили, что запрет на получение паспортов за границей касается только ГП "Документ".

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"Обращаем внимание, что постановление Кабинета Министров Украины № 443 от 23 апреля 2024 г. об изменениях в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается документов, которые оформляются ГТС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ", – говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что консульские услуги МИД предоставляются гражданам Украины в иностранных дипломатических учреждениях, а именно в посольствах, генеральных консульствах и консульствах Украины.

В то же время, ГП "Документ" не входит в сферу управления МИД Украины, не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы. Это отдельное государственное предприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины.

Указывается, что порядок работы консульской службы МИД остается без изменений.

Ответы на часто задаваемые вопросы о временном приостановлении приема новых заявлений на совершение консульских действий от мужчин 18-60 лет, находящихся за границей, доступны по ссылке.

Напомним, МИД Украины приказал всем дипломатическим учреждениям от 23 апреля временно прекратить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

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