Зеленский поговорил с Макроном: о чем договаривались президенты

Зеленский поговорил с Макроном: о чем договаривались президенты

Французский лидер сегодня имел также длительный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вечером в пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

Глава украинского государства рассказал, что выразил благодарность французскому лидеру за активную позицию, которая сделала возможной встреча политических советников лидеров нормандского формата в Париже, в результате которой появился первый с 2019 года документ.

“Договорились не сбавлять темп. Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации снижается”, — отметил украинский президент.

Напомним, утром в пятницу, 28 января, состоялся продолжительный телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным.

Обсуждая ситуацию вокруг Украины, Путин настаивал на необходимости "прямого диалога" Киева с главарями террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" и на правовом оформлении "особого статуса Донбасса".

Путин также подтвердил готовность России работать дальше в нормандском формате с учетом итогов встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 26 января.

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