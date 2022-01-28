Зеленський поговорив із Макроном: про що домовлялися президенти

Зеленський поговорив із Макроном: про що домовлялися президенти

Французький лідер сьогодні мав також тривалу розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.

Увечері в п'ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

Глава української держави розповів, що висловив вдячність французькому лідерові за активну позицію, яка зробила можливою зустріч політичних радників лідерів нормандського формату у Парижі, внаслідок якої з'явився перший з 2019 року документ.

“Домовилися не збавляти темп. Поки умови сприяють, треба зустрічатися й говорити. Коли тривають перемовини, ризик ескалації зменшується”, - зауважив український президент.

Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 28 січня, відбулася тривала телефонна розмова президента Франції Емманюеля Макрона з російським лідером Володимиром Путіним.

Обговорюючи ситуацію довкола України, Путін наполягав на необхідності "прямого діалогу" Києва із ватажками терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР” і на правовому оформленні "особливого статусу Донбасу".

Путін також підтвердив налаштованість Росії працювати далі у нормандському форматі з урахуванням підсумків зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі 26 січня.

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