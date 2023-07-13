Зеленский провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе – подробности

В частности, президент сообщил о подготовке к заключению договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе и перечислил дальнейшие конкретные действия по пути в Альянс.
Об этом президент сообщил 13 июля в своем официальном телеграмм-канале.
"Команда наших международников, правительство, офис. Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды", — отметил он.
По словам президента, готовят содержание для работы Совета Украина-НАТО.
"Готовим заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО. Готовим почву для следующего саммита НАТО – в Вашингтоне. Уже не представить НАТО без Украины, и будем постоянно прилагать нашему сотрудничеству силы", — сообщил он.
Между тем в МИДе пояснили, что нужно для быстрого вступления Украины в НАТО. В министерстве заявили, что принятие решения о приглашении Украины и предоставлении членства в НАТО – "это вопрос скорее политической воли" и наступление необходимых благоприятных обстоятельств.
В то же время Владимир Зеленский заверил, что на саммите НАТО Украина впервые сформировала фундамент безопасности на пути в Альянс.
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