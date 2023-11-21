Зеленский встретился с Писториусом: что известно

Поддержка страны очень ценна для нас.

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус находится с визитом в Украину. С ним встретился глава государства, отметив важность приезда политика в Киев в 10-ю годовщину начала Революции Достоинства.

Об этом идет речь на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

"Это исторически важный день для Украины и Европы. Спасибо, что вы с нами в этот день", – подчеркнул президент.

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Германия оказывает Украину весомую оборонную поддержку. В частности, недавно было принято решение о выделении очередного пакета пособия на сумму 1,3 млрд евро. Глава государства поблагодарил страну за активное участие в нашем противостоянии, а также высоко оценил роль канцлера Олафа Шольца в мобилизации международной поддержки Украины и усилении защиты украинского неба в преддверии зимы.

В рамках встречи политики обсудили:

первоочередные потребности украинских защитников, в частности, в контексте обеспечения защиты альтернативного "зернового коридора" в Черном море;

дальнейшие практические шаги по укреплению обороноспособности Украины при поддержке ФРГ, особенно в вопросе передачи средств противовоздушной обороны, бронетехники, артиллерии и боеприпасов;

перспективы усиления сотрудничества в сфере оборонных индустрий и возможности создания совместного производства отдельных видов вооружения.

Кроме того, главнокомандующий отметил важность недавнего начала переговоров с Германией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский и Писториус также поделились своим видением мер двустороннего политического диалога на ближайшее время.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус объявил 21 ноября в Киеве о новом пакете помощи для Украины. В частности, в него войдут системы IRIS-T, снаряды и другое оружие.

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