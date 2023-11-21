Зеленський зустрівся з Пісторіусом: що відомо

Підтримка країни є дуже цінною для нас.

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перебуває з візитом в Україні. З ним зустрівся глава держави, відзначивши важливість приїзду політика до Києва в 10-ту річницю початку Революції Гідності.

Про це йдеться на сайті президента України Володимира Зеленського.

"Це історично важливий день для України та Європи. Дякую, що ви з нами в цей день", – наголосив президент.

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Німеччина надає Україна вагому оборонну підтримку. Зокрема, нещодавно було ухвалене рішення про виділення чергового пакета допомоги на суму 1,3 млрд євро. Глава держави подякував країні за активну участь у нашому протистоянні, а також високо оцінив роль канцлера Олафа Шольца в мобілізації міжнародної підтримки України та посиленні захисту українського неба напередодні зими.

У межах зустрічі політики обговорили:

першочергові потреби українських захисників, зокрема в контексті забезпечення захисту альтернативного "зернового коридору" в Чорному морі;

подальші практичні кроки зі зміцнення обороноздатності України за підтримки ФРН, особливо в питанні передачі засобів протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерії та боєприпасів;

перспективи посилення співпраці у сфері оборонних індустрій та можливості започаткування спільного виробництва окремих видів озброєння.

Крім цього, головнокомандувач відзначив важливість нещодавнього початку переговорів із Німеччиною щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України. Зеленський та Пісторіус також поділилися власним баченням заходів двостороннього політичного діалогу на найближчий час.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив 21 листопада в Києві про новий пакет допомоги для України. Зокрема, до нього увійдуть системи IRIS-T, снаряди та інша зброя

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