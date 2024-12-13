Житель Полтавы скончался за рулем собственного автомобиля: подробности

13 декабря около 11 часов в полицию Полтавы сообщили, что на улице Ивана Мазепы автомобиль Opel столкнулся с бордюром и остановился посреди дороги.

Об этом сообщила Нацполиция.

"Прибыв на место вызова, следственно-оперативная группа обнаружила на водительском сидении мужчину без признаков жизни. Им оказался 30-летний местный житель", – говорится в сообщении.

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По информации правоохранителей, во время внешнего осмотра видимых телесных повреждений на теле покойного не обнаружено.

Для установления причины смерти тело мужчины направлено на экспертизу.

Напомним, столичные полицейские разоблачили деятельность организованной группы, члены которой мошенническим путем получили почти 30 миллионов гривен займа от банковских учреждений.

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