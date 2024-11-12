Зима близко: на западе Украины выпал первый снег

В Ровенской области зафиксировали первый снегопад этого сезона

В нескольких районах области и Ровно 12 ноября пошел мелкий снег.

Видео распространяются в местных телеграмм-каналах.

В частности, фиксируют снегопад в поселке Ракитное Сарненского района.

Следует заметить, мокрый снег прогнозируют синоптики в Ровенской области 13 ноября.

Напомним, ранее синоптикиня Наталья Диденко прогнозировала дожди и мокрый снег в нескольких областях Украины.

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