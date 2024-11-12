Зима близько: на заході України випав перший сніг

У Рівненській області зафіксували перший снігопад цього сезону

У кількох районах області та місті Рівне 12 листопада пішов дрібний сніг.

Відео ширяться у місцевих телеграм-каналах.

Зокрема, фіксують снігопад у селищі Рокитне Сарненського району.

Варто зауважити, мокрий сніг прогнозують синоптики у Рівненській області 13 листопада.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала дощі та мокрий сніг у кількох областях України.

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