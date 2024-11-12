Зима близько: на заході України випав перший сніг

У Рівненській області зафіксували перший снігопад цього сезону
У кількох районах області та місті Рівне 12 листопада пішов дрібний сніг.
Відео ширяться у місцевих телеграм-каналах.
Зокрема, фіксують снігопад у селищі Рокитне Сарненського району.
Варто зауважити, мокрий сніг прогнозують синоптики у Рівненській області 13 листопада.
Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала дощі та мокрий сніг у кількох областях України.
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