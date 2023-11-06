Аналог "Шахеда": Украина запустила в серийное производство дрон с дальностью 1000 км

Новые украинские беспилотники уже заказывают Силы обороны для своих операций.

В Украине запустили в серийное производство новый дрон-камикадзе с дальностью полета до 1000 км, который является аналогом беспилотника Shahed-136.

Об этом гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин рассказал в интервью "Экономической правде".

Сметанин подтвердил информацию о том, что в Украине проходит серийное производство дрона с дальностью полета до 1000 км.

"Производится. В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Где именно – я рассказывать не буду из соображений безопасности. Главное, что они летают и взрываются, а Силы обороны их заказывают. Это ведь здорово!" – рассказал гендиректор "Укроборонпрома".

Он также ответил, является ли этот новый украинский дрон аналогом иранских Shahed-136.

"В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "Шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "Шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогих проектов с высокими характеристиками", – сообщил Сметанин.

Напомним, "Укроборонпром" еще в декабре 2022 года сообщал о переходе к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения 1000 км и способностью нести до 75 кг взрывчатки.

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