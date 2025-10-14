Как один Tomahawk от Трампа может изменить ход войны: подробности от эксперта

Tomahawk / © Getty Images

Позиция президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине кардинально изменилась, и сейчас между Киевом и Вашингтоном продолжаются серьезные переговоры о предоставлении дальнобойного оружия. Решение «висит в воздухе», а также один американский Tomahawk может «прорвать плотину» и запустить поток сотен ракет от европейских союзников.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью для OBOZ.ua.

По словам Огрызко, не стоит обращать внимание на мелкие реверансы Трампа в сторону Путина, поскольку главное — это очевидное изменение его общей позиции. Если раньше американский президент искал варианты «договориться», то теперь он перешел к языку силы.

«Раньше Трамп обещал какие-то перспективы, искал варианты. Теперь, похоже, понял: льстивое — не тот тип оружия. Есть оружие настоящее. Если Путин этого не поймет — тогда пойдет другая логика: не хочешь по-доброму, получишь по-злому», — объясняет дипломат.

Доказательством серьезности намерений является то, что Зеленский и Трамп общаются почти каждую неделю, обсуждая ключевую тему — дальнобойное оружие.

Эффект домино: почему один Tomahawk важнее сотни

Эксминистр убежден, что предоставление даже символического количества американских дальнобойных ракет станет сигналом всей Европы. В первую очередь, для Германии, которая все еще медлит с передачей ракет TAURUS.

«Представим: завтра у нас появится один Tomahawk. Один, не двести. Но послезавтра уже немецкий TAURUS. Потому что сейчас Берлин держит паузу только потому, что не на что сослаться. Как только США дадут первый сигнал — плотину прорвет. И тогда уйдут десятки, сотни ракет. Это может кардинально изменить ситуацию на фронте», — подчеркнул Огрызко.

В то же время главной угрозой остается нерешительность самого Трампа, который, несмотря на жесткую риторику, все еще говорит: «Может быть, я еще раз должен поговорить с Путиным». По мнению Огрызко, это создает для российского диктатора окно возможностей.

Путин может попытаться еще раз «обмануть» Трампа, затянув время обещаниями, или предложить соблазнительные для него идеи, например, переговоры о ядерном разоружении, чтобы отвлечь внимание от Украины.

«Именно поэтому нам нужно постоянно, со всех сторон и через друзей в Европе, прямо и настойчиво доводить до Трампа: не обманывать Путина», — подытожил Огрызко.

Напомним, президент США Дональд Трамп представил свою внешнеполитическую доктрину «мир через силу». На примере урегулирования в Газе он объяснил свой подход: сначала максимальное применение военной силы для демонстрации «бессмысленности последующей войны», а затем формирования широкой международной коалиции для заключения соглашения.

Для Украины, как пишет The Times, это может означать предоставление дальнобойных ракет Tomahawk, которые Трамп уже обсуждал с Зеленским, а также усиление международного давления на Россию для принуждения к миру.