Может ли Украина создать собственное производство снарядов к MLRS и HIMARS: объяснение эксперта

У Украины "не возникнет никаких проблем" создать собственное производство снарядов к MLRS и HIMARS.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Вообще никаких проблем. Мы же "Ольху" (украинский тактический ракетный комплекс. – Ред.) создали. И если стандартный "Смерч" летит на 70 км, то наша "Ольха" на 110 км. Есть уже вариант на 170 км, и, говорят конструкторы, можно вообще довести дальность до 200 км", – отметил эксперт.

По мнению Жданова, вопрос возникает только в организации производства.

"Если будет техническая возможность организовать производство, то изготавливать снаряды для пусковых установок типа HIMARS вообще не проблема. И в перспективе, после войны, мы можем делать так, как немцы. Перед тем, как передавать нам РСЗО Mars II, они залили в систему бортового компьютера таблицу стрельбы снарядами, производимыми в Британии.То есть, унификация пусковой установки, снаряды может производить любая страна НАТО. Просто данные по стрельбе заносятся в бортовой компьютер. И когда вы заряжаете пусковую установку, то просто выбираете тип боеприпаса, которым собираетесь вести огонь", – объяснил эксперт.

Ранее Олег Жданов объяснил разницу между НУРСами и РСЗО.

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