Получила ли Украина миллион снарядов от ЕС: Боррель озвучил цифры

По словам Жозепа Борреля, всего до конца года Европа передаст Украине более 1,5 млн. боеприпасов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Европа почти выполнила обещание передать Украине миллион артиллерийских снарядов.

Об этом глава европейской дипломатии сказал в интервью изданию "Украинская правда".

По словам Борреля, поставки снарядов уже "очень скоро" перевалят за миллион.

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"Мы почти сделали это. Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов, и очень скоро передадим 1 миллион снарядов", – сказал представитель ЕС.

Он признал, что Европе не удалось сдержать обещание достичь обещанного уровня поставки до весны, однако там наконец-то смогли существенно ускорить производство.

"В общей сложности до конца года мы поставим в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов", – объявил Боррель.

По его словам, вдобавок к этому много боеприпасов были переданы в Украину по двусторонним соглашениям со странами-членами ЕС. Кроме того, работает чешская инициатива по закупке боеприпасов, "хотя и не так быстро, как мы ожидали".

Глава европейской дипломатии заявил об ожиданиях, что в следующем году Европа сможет поставлять Украине такое же количество боеприпасов.

"Проблема же была не в том, чтобы передать имеющееся, а в производстве. Когда мы обещали до весны выйти на уровень 1 миллиона снарядов в год – то не знали, какая реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали. Сейчас мы уже имеем эту производственную мощность", – подчеркнул Боррель.

Напомним, ЕС в 2023 году пообещал Украине один миллион артиллерийских снарядов, чтобы поддержать усилия на фронте, однако их изготовление и поставки испытывают задержки из-за сложных производственных и логистических условий. Часть снарядов уже передана из резервов стран ЕС. Поскольку большинство снарядов требует сложных компонентов и есть высокий спрос со стороны других стран, это привело к ограничениям в приоритетности поставок Украине.

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