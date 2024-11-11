Чи отримала Україна мільйон снарядів від ЄС: Боррель озвучив цифри

За словами Жозепа Борреля, загалом до кінця року Європа передасть Україні понад 1,5 млн боєприпасів.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Європа майже виконала обіцянку передати Україні мільйон артилерійських снарядів.

Про це очільник європейської дипломатії сказав у інтерв'ю виданню "Українська правда".

За словами Борреля, постачання снарядів вже "дуже скоро" перевалять за мільйон.

Також читайте Що заважає Україні збільшити виробництво снарядів: у Кабміні пояснили

"Ми майже зробили це. Ми вже поставили більше 980 тисяч снарядів, і дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів", – сказав представник ЄС.

Він визнав, що Європі не вдалося дотриматися обіцянки досягти обіцяного рівня постачання до весни, однак там врешті змогли суттєво прискорити виробництво.

"Загалом до кінця року ми поставимо в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів", – оголосив Боррель.

За його словами, на додаток до цього багато боєприпасів були передані до України за двосторонніми угодами з країнами-членами ЄС. Окрім того, працює чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів, "хоча і не так швидко, як ми очікували".

Очільник європейської дипломатії заявив про очікування, що наступного року Європа зможе постачати Україні таку ж кількість боєприпасів.

"Проблема ж була не в тому, щоб передати наявне, а у виробництві. Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень 1 мільйона снарядів на рік – то не знали, якою є реальна місткість виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали. Зараз ми вже маємо цю виробничу потужність", – наголосив Боррель..

Нагадаємо, ЄС 2023 року пообіцяв Україні один мільйон артилерійських снарядів, щоб підтримати зусилля на фронті, проте їх виготовлення та постачання зазнають затримок через складні виробничі та логістичні умови. Частина снарядів вже передана з резервів країн ЄС. Оскільки більшість снарядів вимагає складних компонентів і є високий попит з боку інших країн, це призвело до обмежень у пріоритетності постачань Україні.

Читайте також: