Португалия присоединилась к "коалиции истребителей" для Украины

Португалия решила присоединиться к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на боевых самолетах.
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим португальским коллегой Жоау Гомешем Кравиньо и министершей обороны Еленой Каррейраш.
Об этом информирует пресс-служба МИД.
В сообщении указывается, что украинский министр подробно рассказал португальским партнерам о ситуации на фронте и очертил военные нужды Украины. Он обсудил потребности ВСУ по защите страны и контрнаступательным действиям.
"Португалия продемонстрировала лидерство, присоединившись к танковой коалиции. Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы у Украины была возможность сбросить Россию с украинского неба", — подчеркнул министр.
Кроме того, глава МИД выразил благодарность за то, что Португалия решила присоединиться к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на боевых самолетах.
Главы МИД Украины и Португалии скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе. Дмитрий Кулеба подчеркнул важность принятия лидерами Альянса политического решения об определении алгоритма вступления Украины в НАТО.
Также стороны обсудили действия по привлечению российских агрессоров к ответственности за преступления против Украины. В частности, стороны скоординировали действия по созданию соответствующего международного трибунала для российских преступников.
Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и союзники планируют предоставить ВСУ истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне заявили, что не против передачи Украине истребителей F-16.
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