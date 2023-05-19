Португалия присоединилась к "коалиции истребителей" для Украины

Португалия решила присоединиться к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на боевых самолетах.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим португальским коллегой Жоау Гомешем Кравиньо и министершей обороны Еленой Каррейраш.

Об этом информирует пресс-служба МИД.

В сообщении указывается, что украинский министр подробно рассказал португальским партнерам о ситуации на фронте и очертил военные нужды Украины. Он обсудил потребности ВСУ по защите страны и контрнаступательным действиям.

"Португалия продемонстрировала лидерство, присоединившись к танковой коалиции. Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы у Украины была возможность сбросить Россию с украинского неба", — подчеркнул министр.

Кроме того, глава МИД выразил благодарность за то, что Португалия решила присоединиться к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на боевых самолетах.

Главы МИД Украины и Португалии скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе. Дмитрий Кулеба подчеркнул важность принятия лидерами Альянса политического решения об определении алгоритма вступления Украины в НАТО.

Также стороны обсудили действия по привлечению российских агрессоров к ответственности за преступления против Украины. В частности, стороны скоординировали действия по созданию соответствующего международного трибунала для российских преступников.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и союзники планируют предоставить ВСУ истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне заявили, что не против передачи Украине истребителей F-16.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.