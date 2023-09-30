Украинский боевой робот "Лють" прошел испытание: фото

Машина с дистанционным управлением может выполнять разные боевые задания.

Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об успешном полевом испытании украинского боевого робота "Лють", который может как штурмовать вражеские позиции, так и защищать свои.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото

"Машина вооружена танковым пулеметом, имеет смотровую камеру 360° и броню, которая защищает от стрелкового оружия и обломков. Это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и выполнять боевые задания. К примеру, штурмовать или оборонять позиции”, — описал новую разработку украинских оружейников министр.

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По словам Федорова, сейчас команда разработчиков работает над усовершенствованием машины и готовится к масштабированию производства.

“Технологии и инновации – ключ к нашей победе. Они помогают получить преимущество на поле боя и спасать жизнь наших военных”, — подчеркнул Федоров.

Напомним, в Киеве 29 сентября прошел первый международный Форум оборонных индустрий (DFNC1), объединивший 252 компании из более чем 30 стран, производящих полный спектр вооружения, военной техники и оборонных систем.

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