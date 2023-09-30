Український бойовий робот “Лють” пройшов випробування: фото

Машина з дистанційним керуванням може виконувати різні бойові завдання.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про успішне польове випробування українського бойового робота "Лють", який може як штурмувати ворожі позиції, так і обороняти свої.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне фото

“Машина озброєна танковим кулеметом, має оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї й уламків. Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно та виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції”, - описав нову розробку українських зброярів міністр.

За словами Федорова, зараз команда розробників працює над удосконаленням машини та готується до масштабування виробництва.

“Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Вони допомагають здобути перевагу на полі бою та рятувати життя наших військових”, - наголосив Федоров.

Нагадаємо, у Києві 29 вересня пройшов перший міжнародний Форум оборонних індустрій (DFNC1), що обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють повний спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем.

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