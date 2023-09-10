Умеров анонсировал создание еще одной должности в ВСУ

В Вооруженных Силах Украины появится еще одна должность – военный омбудсмен. Он будет заниматься военными потребностями народа и защитников.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает пресс-служба "Ялтинской европейской стратегии".

"Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность военного омбудсмена, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов", — заявил Умеров.

Новый министр обороны говорит, что Украина должна положить начало новой философии отношения к военным. В частности, делать все для того, чтобы они были снабжены всем необходимым.

"Наша армия одна из самых больших, сильных и мотивированных в мире. Поскольку знаем, за что мы боремся и боремся – за наших людей, наши дома, нашу свободу. Украинская армия жертвует своей жизнью за ценности свободы", – добавил министр обороны Украины.

Рустем Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны Рустема Умерова, заявив, что он может перезагрузить работу Министерства обороны.

Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины, заменив на этом посту Алексея Резникова. До этого Умеров возглавлял Фонд госимущества, но накануне уволился с должности.

Эксминистр Алексей Резников призвал министров обороны других стран поддержать его преемника Рустема Умерова и вместе ускорить момент победы.

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