Умєров анонсував створення ще однієї посади в ЗСУ

Новий міністр оборони зазначив, що Україна має започаткувати нову філософію ставлення до військових.

У Збройних Силах України з'явиться ще одна посада - військовий омбудсмен. Він займатиметься військовими потребами народу та захисників.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає пресслужба "Ялтинської європейської стратегії".

"Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, введемо нову посаду військового омбудсмена, яка займатиметься військовими потребами народу та наших воїнів", - заявив Умєров.

Новий міністр оборони каже, що Україна має започаткувати нову філософію ставлення до військових. Зокрема, робити все для того, щоб вони були забезпечені усім необхідним.

"Наша армія одна з найбільших, найсильніших і вмотивованих у світі. Оскільки знаємо, за що ми боремося і боремося – за наших людей, наші будинки, нашу свободу. Українська армія жертвує своїм життям за цінності свободи", – додав міністр оборони України.

Рустем Умєров

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова, заявивши, що він може перезавантажити роботу Міністерства оборони.

Рустем Умєров став новим міністром оборони України, замінивши на цій посаді Олексія Резнікова. До цього Умєров очолював Фонд держмайна, але напередодні звільнився з посади.

Ексміністр Олексій Резніков закликав міністрів оборони інших країн підтримати його наступника Рустема Умєрова та разом прискорити момент перемоги.

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