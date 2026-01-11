Движения во сне могут быть тревожным сигналом

Спокойный сон / © unsplash.com

Беспокойный сон с чрезмерными движениями может быть связан с нелеченной тревогой, но в редких случаях это также может быть сигналом о дегенеративном заболевании мозга.

Об этом пишет врач общей практики Элли Кэннон в колонке для Daily Mail.

Он отметил, что разговоры во сне и чрезмерные движения во время сна врачи называют парасомнией.

«Это необычное поведение, которое возникает во время сна. К нему также относятся лунатизм, плач и сонный паралич — когда пациенты чувствуют себя неспящими, но не могут двигаться», — пишет Кэннон.

По его словам, парасомния может быть признаком таких заболеваний, как обструктивное апноэ сна — когда горло закрывается во время сна, что приводит к недостатку кислорода, — а также тревоги.

«В некоторых случаях парасомния может быть ранним симптомом болезни Паркинсона», — отмечает врач.

Эли Кэннон отметил, что это состояние также может быть спровоцировано лекарствами, в частности антидепрессантами и, как ни парадоксально, снотворными. Однако часто четкой причины для этого нет.

«Симптомы можно уменьшить, употребляя меньше алкоголя и кофеина и ложась спать примерно в одно и то же время каждый вечер. Сон в темной комнате с прохладной температурой и минимальным шумом может помочь. Так же, как и избегание использования экранов и употребления пищи непосредственно перед сном», — советует врач.

По его словам, добавки магния, которые доступны в большинстве аптек и в основном безопасны, помогают некоторым пациентам с парасомнией.

Напомним, эксперты отмечают, что некоторые люди очень чувствительны к кофеину, и для них важно перед сном не употреблять кофе.