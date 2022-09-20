Как правильно прикладывать ребенка к груди: простые советы

Важно начать кормить грудью в течение часа после рождения. Для этого применяют контакт кожа к коже – когда новорожденного в памперсе кладут на обнаженную грудь матери. Это помогает согреть малыша, наладить контакт с матерью и дать ему возможность приложиться к груди, используя его природные рефлексы.

Об этом пишет UNICEF Ukraine.

Что делать, если роды прошли с осложнениями, или ребенок родился путем кесарева сечения? В таких случаях для осуществления контакта кожа к коже ребенка обычно выкладывают на грудь отца.

Даже если маме была проведена операция, обычно она способна кормить малыша после того, как придет в себя, если мать и ребенок чувствуют себя удовлетворительно. До этого момента не нужно давать ребенку никаких заменителей молока.

Жидкость, которую производят вашу грудь в первые дни после рождения, называется молозивом. Это очень концентрированная пища, поэтому вашему ребенку потребуется лишь небольшое количество, примерно по чайной ложке или даже меньше, во время каждого кормления, а вам будет казаться, что ваша грудь пуста. Но очень важно, чтобы ваш ребенок получил это молозиво, ведь оно богато антителами и укрепляет иммунитет новорожденных, пока их собственная иммунная система еще развивается.

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Младенцы не могут высасывать много молозива за одно кормление. К тому же в первые дни после родов ребенок много спит. Кормите малыша не реже каждые 2 часа. Обращайте внимание на сигналы от ребенка: если видите, что он во время сна начинает двигаться, открывать рот, высовывает язык – это сигнал для прикладывания к груди.

Как правильно приложить ребенка к груди, чтобы он смог эффективно сосать грудь, получить молозиво и стимулировать лактацию, читайте в карточках ниже.

Як правильно прикладати дитину до грудей (4 фото)

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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