Названы главные причины выпадения волос

Специалисты советуют обратить внимание на витамин D.

Специалисты назвали главные причины выпадения волос и способы разрешения этой проблемы.

Соответствующий материал публикует издание Mirror.

Согласно информации издания, недостаток витамина D является одной из наиболее распространенных причин выпадения волос у мужчин и женщин, особенно в зимнее время года. Считается, что всего 30 минут солнечного света в день или 10 микрограмм витамина D способны усилить иммунитет, укрепить кости и сохранить здоровье волос.

По словам эксперта Карла Кристиана, потребление таких продуктов как жирная рыба, красное мясо, яйца (особенно желтки) может помочь увеличить уровень витамина D в организме. К тому же он посоветовал массировать кожу головы во время душа. Кристиан подчеркнул, что это помогает очистить ее от жира и отмерших клеток, а также стимулирует рост волос.

Однако выпадение волос может быть связано с дефицитом витамина B12, содержащегося в продуктах животного происхождения. Часто волосы становятся ломкими из-за нехватки белка в рационе. Диета, состоящая из нежирного мяса, яиц, рыбы, нежирного сыра, киноа, орехов и тофу, способствует устранению дефицита белка. Для тех, кто следует вегетарианскому или веганскому типу питания, рекомендуется заполнять B12 с помощью пищевых добавок.

"Возрастной ценз" | как превратить седые волосы и зрелый возраст в изюминку

Ранее диетолог назвала самый полезный напиток для здоровья печени.

А диетолог Эмма Дербишир назвала ягоду, регулярное употребление которой поможет улучшить память и положительно влияет на работу головного мозга в целом.

Читайте также: