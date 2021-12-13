Названі головні причини випадіння волосся

Спеціалісти радять звернути увагу на вітамін D.

Фахівці назвали головні причини випадіння волосся та способи вирішення цієї проблеми.

Відповідний матеріал публікує видання Mirror.

Згідно з інформацією видання, нестача вітаміну D є однією з найпоширеніших причин випадіння волосся у чоловіків та жінок, особливо у зимову пору року. Вважається, що всього 30 хвилин сонячного світла на день або 10 мікрограмів вітаміну D здатні посилити імунітет, зміцнити кістки та зберегти здоров'я волосся.

За словами експерта Карла Крістіана, споживання таких продуктів, як жирна риба, червоне м'ясо, яйця (особливо жовтки) може допомогти збільшити рівень вітаміну D в організмі. До того ж він порадив масажувати шкіру голови під час душу. Крістіан підкреслив, що це допомагає очистити її від жиру та відмерлих клітин, а також стимулює ріст волосся.

Однак випадіння волосся може бути пов'язане з дефіцитом вітаміну B12, який міститься у продуктах тваринного походження. Часто волосся стає ламким через брак білка в раціоні. Дієта, що складається з нежирного м'яса, яєць, риби, нежирного сиру, кіноа, горіхів та тофу, сприяє усуненню дефіциту білка. Для тих, хто дотримується вегетаріанського або веганського типу харчування, рекомендується заповнювати B12 за допомогою харчових добавок.

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